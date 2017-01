Şampiyonlar Kupayı Başkan Türkyılmaz'a Getirdi

Okul Müdürü Ramazan Erkoç, Beden Eğitimi Öğretmeni Şükran Kaya ve veliler ile birlikte gerçekleşen ziyarette spora ve eğitime verdiği maddi ve manevi desteklerden dolayı Türkyılmaz'a teşekkür eden öğrenciler geçtiğimiz yıl elde edilen Türkiye Şampiyonluğunu bu yılda tekrarlamak istediklerini söyleyerek, Mudanya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade ettiler.

"DESTEĞİMİZİN HER KURUŞU HELAL OLSUN"

Aldıkları başarıdan dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutlayan Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz, "Mudanya'mıza yakışan sonuçlara imza attınız. Biz Mudanyalıyız, final maçlarında da ilçemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum" dedi. Her konuda güçleri yettiği ölçüde ve her zaman destek vermeye devam edeceklerinin de altını çizen Türkyılmaz, "Verdiğimiz desteklerin her kuruşu helal olsun" ifadelerini kullandı. 2005 -2006-2007 doğumlu öğrencilerden oluşan Çilingiroğlu Küçük Kızlar Hentbol Takımı, çekilecek kura sonrasında Nisan ayında son 16 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.