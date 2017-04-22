Salihli'de En Güzel Kareler Sergilendi

Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerleri, Salihli'nin tüm güzelliklerini "3. Geleneksel Yılsonu Karma Fotoğraf Sergisi" adlı fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.



Salihli Kipa AVM'de düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye daire müdürleri, Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu Eğitmeni Hüseyin Aşan, kursiyerler ile çok sayıda davetli katıldı.



Salihli Belediyesi Keman Kursu Kursiyerlerinin mini konseriyle başlayan açılışta konuşma yapan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Salihli Belediyesi olarak rutin belediyecilik anlayışının dışında kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz. Hüseyin Aşan yönetiminde üç yıldır fotoğraf okulumuz ile vatandaşlarımıza fotoğraf kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. 7'den 77'ye her vatandaşımıza uygun kurslarımız var ve bu kurslarımızı çok önemsiyoruz, destekliyoruz. Hüseyin Aşan yönetiminde sergiye emek veren Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerlerine ve öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" diyerek, kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.



Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerlerinin sergilediği 3. Geleneksel Yılsonu Karma Fotoğraf Sergisi'nde 40 eser, açılışa katılan davetliler tarafından yoğun ilgi gördü. - MANİSA