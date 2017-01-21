Saldırgan Kaçtı, Polis Arkasından Böyle Ateş Etti

Esenyurt'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırgan Kaçtı, Polis Arkasından Böyle Ateş Etti

Haber: Ersan SAN - Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

Esenyurt'ta polise silahlı saldırısı sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, teröristin saldırı sonrası bir aracın arkasına saklandığı görülüyor. Polislerin gelmesi üzerine buradan çıkan saldırgan ara sokağa girerek kaçmaya başlıyor. Saldırganın kaçtığını gören polisler de arkasından ateş açıyor.

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