Sakarya Genç MÜSİAD'ta Uğur Çarboğa dönemi…

MÜSİAD'ın Yenigün Mahallesi'ndeki şube hizmet binasında gerçekleşen Genç MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin 10. Genel Kurulu'na; Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu, MÜSİAD Sakarya Şubesi 4. Dönem Şube Başkanı Halit İnci, MÜSİAD Sakarya Şubesi Başkan Vekili Enver Tok, Şube Başkan Yardımcısı Yaşar Coşkun, Genç MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı Emre Doğan ve çok sayıda davetli katıldı.

Yönetim Kurulu

Uğur Çarboğa Başkanlığı'ndaki Genç MÜSİAD Sakarya Şubesi'nin 6. Dönem yönetim Kurulu Üyeleri; "Enes Boz, İlyas Çimen, Muhammet Sandıkçı, Tanju Çelik, Yaser Kocacık, Osman Eminler, Bahadır Bakırtaş, Selman Aşoğlu, Aykut Ulgar, Ali Aydoğan, Alper Hamit Döğer ve Mehmet Güler"den oluştu. Eski yöneticilere plaket takdim edildiği törende, yeni yöneticilere de rozetleri takıldı.

Genç MÜSİAD'ın önemi

Programda konuşma yapan Genç MÜSİAD Genel Başkanı Yavuz Fettahoğlu; üyelere Genç MÜSİAD'ın önemi ve yeni projeler hakkında da bilgiler verdi. MÜSİAD Sakarya Şubesi 4. Dönem Şube Başkanı Halit İnci ise gençlere çeşitli nasihatler vererek, MÜSİAD'ın geldiği noktayı onlarla paylaştı. Genç MÜSİAD Sakarya Şubesi eski Başkanı Burak Arığ ise "3 yıldır gururla yürüttüğüm Sakarya Genç MÜSİAD şube başkanlığı görevini kıymetli kardeşim Uğur Çarboğa'ya teslim etmiş bulunmaktayım. Kendisinin bu bayrağı daha yukarılara taşıyacağından hiç şüphem yoktur. Görevim boyunca destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

ÇARBOĞA: "Karıncalar gibi çalışmayı görev şuuru edineceğiz"

Genç MÜSİAD Sakarya Şubesi yeni Başkanı Uğur Çarboğa ise; "Bugüne kadar göstermiş oldukları hizmet ve üstün başarıları için Burak başkanımı ve yönetiminde görev yapmış tüm arkadaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlerden almış olduğumuz bu bayrağı inancımızdan, doğruluktan, değerlerimizden sapmadan en yukarılara taşımaya gayret edeceğiz. Türkiye'nin en büyük gençlik STK'sı olan Genç MÜSİAD yapmış olduğu proje ve çalışmalarla gençliğimizin ve ülkemizin hem bugününü hem de yarınını aydınlatıcı rol üstlenmektedir. İnsanlığın önünü açacak fikir, sana ve ahlakla yetişen bir gençlik olan ve rahmet elçisinin yolunu yolu bilecek onun dışındaki diğer tüm yolları elinin tersiyle geri iterek hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmeden hakikat izini sürdüren bir gençlik yapılanması olan Genç MÜSİAD'da Üstad Necip Fazıl'ın söylediği gibi dev eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmayı görev şuuru edineceğiz. Genel kurulumuza katılan tüm misafirlerimize Sakarya Genç MÜSİAD ailesi adına teşekkür ederim. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını cenabı ALLAHTAN niyaz ederim" diyerek düşüncelerini paylaştı.