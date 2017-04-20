Sakarya'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulanan bir otopark önünde T.K. ile İ.B., isimli şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce İ.B., isimli şahıs T.K. ve baba Y.K,'ya ateş etti. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı baba ve oğlu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu duyan yakınları hastaneye akın etti. Hastaneye kaldırılan T.K., yapılan tüm müdahalele rağmen kurtarılamazken, polis olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, olayı gerçekleştiren İ.B., isimli şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.



(Burak Can Tokyürek - Remzi Şimşek/İHA)