Şairin Rüyaları" Resim Sergisi Açıldı

Ressam Funda İyce Tuncel'in "Şairin Rüyaları" isimli sergisi sanatseverlerle buluştu.



Nişantaşı'ndaki Galeri Eksen'de açılan ve sanatçının 38 resmin yer aldığı sergi, 16 Ocak'a kadar görülebilecek.



Sergi hakkında AA muhabirine bilgi veren Tuncel, uzun yıllardır resimle uğraştığını belirterek, "Bu benim 46. kişisel sergim. Son dönemlerde sergilerime isim vermeye başladım. Bu sergimizin ismi de 'Şairin Rüyaları.' Bu ismi de etrafımdakilerin hep benim şiir yazar gibi resim yaptığımı söyledikleri için koydum." dedi.



Yurt dışında da birçok resim sergisi açtığını ifade eden Tuncel, sanatta sürekliliğin önemine vurgu yaptı.



Toplumla sanat eserlerinin buluşması için çaba sarf etmenin önemine değinen Tuncel, "İlk yıllarda doğa resimlerine ağırlık veriyordum ve daha sonra kendim kadın figürü olarak dahil oldum. Resimlerimde bir de kuşlar ağırlıktadır. Onlardan asla vazgeçemiyorum. Resimlerimde çağdaş da olsam Anadolu'nun kültürünü yansıtmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.