Düğün sabahı hem de balayı odasında hiç tanımadığı bir kadınla aynı yatakta uyanan Bill bu durumdan nasıl kurtulacak? Sürprizlerle dolu bu serüvende karakterlerimiz biran olsun yerinde durmayacak ve siz de kahkahalarınıza engel olamayacaksınız.



Yaş Sınırı: Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Yaş sınırı henüz tanımlanmamıştır.





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ankara Yeni Sahne



Başlangıç Saati : 22.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Şahane Düğün



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır