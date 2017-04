Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Möpçatan'dan

Şehitkamil Belediyesi, 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' Projesi kapsamında proje okullarında yürüttüğü sportif çalışmalar ve sağlıklı beslenme eğitimlerine çevre koruma bilinci eğitimini de ekledi. 6 farklı okulda proje çalışmalarına katılan 2 bin 535 öğrenciye çevreyi koruma konusunda bilgi verildi ve tüm öğrencilere yeşeren kalem armağan edildi.



Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliği içerisinde yürüttüğü 'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At Projesi' kapsamında yapılan spor, sağlık ve çevre konulu eğitim çalışmaları proje okullarında tüm hızıyla devam ediyor. 6 farklı okulda proje çalışmalarına katılan 2 bin 535 öğrenci, branşlara özgü sportif eğitimlerin yanı sıra sağlıklı beslenme ve çevre koruma bilinci konusunda da uzmanlar tarafından anlatılan uygulamalı eğitimlere katılıyor. Proje okullarında öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen MÖPÇATAN ise öğrencilerin büyük ilgisi ve sevgisini kazanarak çevre korunma bilinci konusunda verilen eğitimlere eşlik ediyor.Eğitim çalışmalarının ardından MÖPÇATAN, katılımcı öğrencilere yeşeren kalem armağan ederek, sportif çalışmalarda sporcu öğrencilere bol bol moral veriyor.



Öğrencilerimize destek veren bir proje



'Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım da Sen At' Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerin katılımcı öğrencilere büyük destek verdiğini ifade eden Sani Konukoğlu Orta Okulu Müdürü Ali Çalı, "Proje, okulumuzda ve projenin yürütüldüğü diğer okullarda büyük bir ses getirdi. Sporun önemi, sağlıklı beslenmenin faydaları ve çevreye duyarlı gençlerin yetişmesi konusunda büyük fayda sağlayan proje, aynı zamanda öğrencilerimizin moral depolaması ve eğlenceli çalışmalara katılabilmeleri adına önemli bir altyapı oluşturdu. Öğrencilerimiz, Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı'nda doğa ile içe içe kamp faaliyetlerine katılıyor. Yine her hafta sonu sportif beceri koordinasyon parkurlarında keyifli zamanlar geçiyor, 4 farklı branşta eğitimlere katılıyorlar. Son olarak düzenlenen 3x3 Salon Basketbolu organizasyonunda özelikle yaş gruplarına göre vücut kitle indeksi 30'un üzerinde çıkan öğrencilerimiz, ilk kez bir resmi organizasyonda forma giydi. Yine her hafta sonu öğrenci gruplarımızı şehrimizin profesyonel takımlarını stadyumlarda destekleme fırsatı elde ediyor" dedi.



Möpçatan formunu spor yaparak koruyor



Çevre bilinci konusunda öğrencilere önemli bilgiler aktaran süper kahraman Möpçatan, eğlenceli sportif etkinliklerde öğrencilerle bir araya gelmeyi de ihmal etmiyor. Düzenli spor yapma ve dengeli beslenmenin önemi konusunda da öğrencilerin dikkatini çeken süper kahraman, öğrenci gruplarına formunu spor yaparak, dengeli beslenerek ve çevreyi koruyarak sağladığını ifade ediyor. Projeye katılan öğrenciler ise çalışmalar sonunda Möpçatan'a eğitimleri sosyal hayatlarında uygulayacaklarının sözünü verdi.



Öğrenciler, sık sık möpçatan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP