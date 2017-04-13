Sağlık Personeline Kkka Hastalığı Eğitimi Veriliyor

Adıyaman Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Kahta Devlet Hastanesinde KKKA hastalığı (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) konusunda sağlık personeline yönelik eğitim verildi.



Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde çalışan bütün personeli kapsayan eğitim, yakın ilçe ve hastanelerde (Göçeri, Gerger, Sincik) çalışan personele de verildi. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş ve Eğitim Birim Sorumlusu Zeynel Turan tarafından verilen eğitimde Nisan-Eylül aylarında daha çok görülen ve halk sağlığını tehdit eden KKKA hastalığı hakkında farkındalığın oluşturulması, bilgilerin güncel tutulması ve pratikliğin arttırılması amaçlanıyor. Kene tutunması durumunda acil müdahale edilmesi gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Ecemiş, keneye çıplak elle dokunulmaması, eldiven, naylon poşet veya bez ile çıkarılma işleminin yapılması ve kenenin tutunduğu bölgeye antiseptik solüsyon uygulanması gerektiğini vurguladı.



Çıkartılma işlemi sonrası tetkik ve takip için mutlaka bir sağlık tesisine başvurulması gerektiğini ifade eden Ecemiş, vakaların yaygın olarak görüldüğü bölgelere seyahat edilmesi durumunda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.



Son yıllarda verilen eğitimler ve sağlık çalışanlarının hassasiyetiyle ölümlü vakalarla karşılaşılmadığı belirtildi. - ADIYAMAN