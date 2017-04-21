Sağlık Binaları Sağlık İçin Yenileniyor

Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi sağlık hizmetinin sunulabilmesi için binaların iyileştirmesi çalışmasına devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında birçok kırsal mahalle ve ilçelerde sağlık hizmeti verilecek yeni binaların yapımı için çalışmalar hızlandırıldı. Bu amaçla çalışmanın ilk evresi olan Şarköy ilçesindeki, Çınarlı Sağlık Evi, Yörgüç Sağlık Evi, Yeniköy Sağlık Evi, Uluman Sağlık Evi, Kocaali Sağlık Evi, Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi, Mürefte Aile Sağlığı Merkezi, Hoşköy Aile Sağlığı Merkezi, bakım onarım ihalesi sonuçlanıp ilgili firma ile Halk Sağlığı Müdürlüğü arasında 'Yapım İşleri Sözleşmesi' imzalandı.



Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sözleşmeyle birlikte vatandaşlara daha iyi şartlarda sağlık hizmeti sunulacağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ