"Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması" Finalistleri Belli Oldu

"Kısa Film Uzun Etki" ismiyle ilk kez düzenlenen ve bu yılki konusu "Mülteci Kadınlar" olarak belirlenen yarışmaya toplam 126 kısa film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 15 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu (www.kisafilmuzunetki.org) üzerinden açıklandı.

Finale kalan 15 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan 3 kısa film belirlenecek. Yarışmanın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödüller, 26 Ocak'ta düzenlenecek ödül töreninde sahiplerini bulacak. En fazla 5 dakika uzunluğunda olan filmlerde, mülteci kadınların sorunları genç sinemacıların bakış açılarıyla anlatılıyor.

Kısa Film Platformu gençlerle ustaları buluşturacak

Kısa Film Yarışması ile yeni sanatçıların yetişmesine vesile olmayı da hedefleyen Sabancı Vakfı, genç sinemacıları usta isimlerle bir araya getirecek. Yarışmaya başvuran herkese açık olarak düzenlenecek Kısa Film Platformu Buluşmaları, 25 Ocak'ta Sabancı Center'da gerçekleştirilecek. Gençler, Tolga Karaçelik, Yeşim Ustaoğlu, Sahra Karimi, Baran Seyhan, Sevil Demirci gibi usta isimlerle bir araya gelerek onların deneyimlerinden yararlanma fırsatı bulacak.