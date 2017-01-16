Sabancı Holding Sanayi Grubu'nda Yeni Atamalar

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Akçansa ve Çimsa şirketlerinde yeni atamalar gerçekleştirildi.



Sabancı Holding'ten yapılan açıklamaya göre, Akçansa genel müdürlüğü görevine, Çimsa'da satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Şahap Sarıer atandı.



Ayrıca yeni görevlendirmeler çerçevesinde, Sabancı Holding'de planlama, raporlama ve finansman direktörü olarak görev yapan Tülin Şağul Akçansa Mali Koordinatörlüğüne, Çimsa İç Anadolu bölge satış direktörü (Kayseri, Niğde ) olarak görev yapan Caner Türkyener, Çimsa genel müdür yardımcılığına (hazır beton) İç Anadolu bölge satış direktörü (Eskişehir, Ankara, Afyon) olarak görev yapan Cem Talay, genel müdür yardımcılığına (gri çimento satış ve pazarlama) atandı.



Akçansa'da finanstan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine de Steffen Schebesta getirildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, en değerli varlıklarının insan kaynakları olduğu inancıyla, yöneticileri kendi bünyelerinden yetiştirmeye önem verdiklerini kaydetti.



Hacıkamiloğlu, "Böylece Sabancı kültürünü içselleştirmiş, inovasyon, sürdürülebilirlik ve mükemmeliyet konularında aynı pencereden baktığımız çalışma arkadaşlarımızla şirketimizi ortak hedeflerimize taşıyoruz. Yeni görevlendirmelerimizi yaparken de bu anlayışla hareket ettik. Topluluğumuzda 20 yılı aşkın süredir görev yapan Şahap Sarıer'ı Akçansa genel müdürü olarak görevlendirdik." ifadelerini kullandı.



Akçansa ve Çimsa'daki organizasyonlarını da kendi içlerinden yetişen yöneticilerle güçlendirdiklerini aktaran Hacıkamiloğlu, yeni atananlara görevlerinde başarılar diledi.



Şahap Sarıer kimdir?



Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun olan Şahap Sarıer, 2001'de Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı.



Topluluğa 1995 yılında katılan Şahap Sarıer, 1995-2004 yılları arasında Betonsa'da sırasıyla inşaat mühendisi, işletme şefi ve bölge müdürü, 2004-2006 yılları arasında Karçimsa şirket müdürü ve 2006 yılından itibaren Çimsa'da sırasıyla hazır beton agrega genel müdür yardımcılığı, çimento üretim genel müdür yardımcılığı, gri çimento genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.



Sarıer, son olarak gri çimento satış pazarlama genel müdür yardımcılığı görevini sürdürmekteydi.