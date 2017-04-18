Rusya'da Kamu Alımlarının Denetimi, Maliye Bakanlığına Devredildi

– Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, kamu alımlarının denetim yetkisinin Maliye Bakanlığı'na devrilmesini öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.



Başbakan Yardımcıları ile görüşen Medvedev, "Toplam olarak iki kararnameyi imzaladım. Biri Rusya Federal Hazinesinin kamu alımlarının birleşik bilgi sisteminden sorumlu kurum haline getirilmesini, öbürü Maliye Bakanlığına kamu alımlarının sisteminin oluşturulmasında tüm yetkilerin devredilmesini öngörüyor." dedi.



Rusya'da geçtiğimiz günlerde yapılan kamu alımları, Ekonomik Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları tarafından gerçekleştirirdi. - Moskova