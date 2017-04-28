Rus Savaş Gemisi Battı

Sarıyer'de Rus Savaş gemisi ve yük gemisinin çarpışması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada tüm personel kurtarılırken Rus Savaş gemisinin ise battığı bildirildi.



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