Rus Savaş Gemisi Battı
Sarıyer'de Rus Savaş gemisi ve yük gemisinin çarpışması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.
Sarıyer'de Rus Savaş gemisi ve yük gemisinin çarpışması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada tüm personel kurtarılırken Rus Savaş gemisinin ise battığı bildirildi.
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