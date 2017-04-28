Rus Savaş Gemisi Battı

Sarıyer'de Rus Savaş gemisi ve yük gemisinin çarpışması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Rus Savaş Gemisi Battı

Sarıyer'de Rus Savaş gemisi ve yük gemisinin çarpışması hakkında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada tüm personel kurtarılırken Rus Savaş gemisinin ise battığı bildirildi.

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