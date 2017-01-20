Rus Ekonomisi İçin Büyüme Tahmini

MOSKOVA (AA) – Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreshkin, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 ila 2 arasında büyümesini tahmin ettiklerini söyledi.



İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumunda (WEF) Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşan Oreshkin, Rus ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusya'nın ekonomik anlamda büyüyebilmesi için dış şokların azalması gerektiğini belirten Oreshkin, "Eğer beklenmeyen yeni bir dış şok yaşanmazsa, Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,5 ila 2 arasında büyümesini öngörüyoruz." dedi.





Çin ekonomisine yönelik küresel kaygıların bu yıl azalmasını beklediklerini belirten Oreshkin, "Çin, yaşadığı sorunlarla başa çıkmak için altın rezervlerini kullanıyor ancak bu yıl Çin ekonomisine dair çok dramatik bir gelişme yaşanacağını tahmin etmiyorum." ifadesini kullandı.





Oreshkin, Çin ve diğer ülkelerdeki gelişmeleri yakından takip ettiklerinin altını çizerek başka coğrafyalarda yaşanan sorunların Rusya'da yaşanmaması için her duruma hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.



Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümetinin, Rus rublesinde 2014 ve 2015'te yaşanan dalgalanmanın tekrar yaşanmaması için gereken önlemleri aldığını belirten Oreshkin şöyle konuştu:





"Bu önlemlerin en kritik olanı, enerji fiyatlarının artmasıyla oluşan ek gelirler. Rus yetkililer bu ek gelirleri israf etmeyecek. Geçmişte elde edilen ek gelirleri harcamakta acele ettik ancak bu sefer daha tedbirli olacağız. Böylece petrol fiyatlarının tekrar düşmesi halinde Rus ekonomisi için büyük bir şok yaşanmayacak."



Oreshkin, bütçe açığının kapatılmasına yönelik yeni bir özelleştirme hamlesi için ise acele etmeyeceklerine işaret ederek, böyle bir hamlenin gerekmesi halinde ilk olarak, dünyanın en büyük denizcilik şirketlerinden Sovcomflot'u özelleştireceklerini söyledi.



Uluslararası Para Fonu (IMF), Rus ekonomisinin bu yıl yüzde 1,1, 2021'de ise yüzde 1,5 seviyesinde büyüyeceğini tahmin ediyor.