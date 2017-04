Sezon boyunca Zorlu PSM'de izleyebileceğiniz Royal Opera House performansları, 28 Nisan 2017 tarihinde bir bale efsanesini sizlerle buluşturuyor. Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin ünlü balesi The Sleeping Beauty, Royal Opera House gösterimiyle Zorlu PSM'de olacak!



Müziklerini Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin bestelediği, koroegrafisi ise Marius Petipa'ya ait ölümsüz eser, Charles Perrault'nun La Belle au bois dormant isimli eserinden Ivan Vsevolozhsky'nin metinleriyle uyarlandı. Galasını St. Petersburg'daki Mariinsky Theater'da 15 Ocak 1890'da yapan The Sleeping Beauty, The Lilac Fairy üzerinden iyiyi, Carabosse üzerinden ise kötüyü betimlediği klasik hikayesiyle büyük ilgi gördü. 1903 yılından itibaren 10 yıl boyunca 200 performansı gerçekleşen bale, Imperial Ballet tarihinin en önemli eserlerinden biri olarak tarihe geçti.



Pyotr Ilyich Tchaikovsky ve Marius Petipa imzalı The Sleeping Beauty, Royal Opera House'ta 70 yıldır sahneleniyor. II. Dünya Savaşı'nın ardından geçirdiği renovasyonla tekrar açılan Royal Opera House'ta 1946'da galası yapılan The Sleeping Beauty, o günden bugüne bu önemli opera ve bale merkezinin repertuvarında önemli bir yer tutuyor. Monica Mason ve Christopher Newton'ın rejisi, Oliver Messel'in sahne tasarımının yanı sıra; Frederick Ashton, Anthony Dowell ve Christopher Wheeldon'ın Marius Petipa'nın orijinal koreografisinin izinden giden koreografisi ile 28 Nisan tarihinde sizleri uzun süre aklınızdan çıkmayacak bir tecrübe bekliyor!



The Sleeping Beauty, Royal Opera House gösterimiyle 28 Nisan 2017 tarihinde Zorlu PSM'de!



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : Zorlu PSM Studio



Mekan Adresi : Levazım Mah. Koru Sok. No: 2/PSM/70 Zincirlikuyu



Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Royal Opera House Gösterimi: The Sleeping Beauty



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır