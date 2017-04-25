Roman Kahramanları Maltepe Üniversitesi'nde Hayat Bulacak
DÖNÜŞÜM'ÜN Gregor Samsa'sından Dava'nın Jozeph K.'sına, Şato'nun Kont Westwest'inden Huzur'un Mümtaz'na, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Nuri Efendisi'ne kadar Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin kahramanları "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali"nde hayat buluyor.
DÖNÜŞÜM'ÜN Gregor Samsa'sından Dava'nın Jozeph K.'sına, Şato'nun Kont Westwest'inden Huzur'un Mümtaz'na, Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nün Nuri Efendisi'ne kadar Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerinin kahramanları "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali"nde hayat buluyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesi ile Maltepe Üniversitesi ve Roman Kahramanları Dergisi'nin ev sahipliğinde 11-13 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan etkinliğin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Maltepe Üniversitesi Kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Şimşek ve Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar yapacak. Marmara Eğitim Köyü'nde bulunan Marma Otel İstanbul'da düzenlenecek "Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali" süresince birçok roman kahramanı üzerine yazar, eleştirmen ve uzman isimler söyleşiler gerçekleştirecek, lise öğrencileriyle buluşacak.
- İstanbul