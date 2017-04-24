Roma, Monchi ile Anlaştı
İtalyan ekibi Roma, İspanya'nın Sevilla takımından ayrılan Monchi'yi sportif direktörlük görevine getirdi.
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