Riekerink'ten Elazığspor Maçında Ahmet Çalık Kararı

FutbolArena - Ziraat Türkiye Kupası grup etabı 5. maçında Elazığspor deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.



Ahmet Çalık, Elazığspor maçında ilk 11'de mi?



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, affedilen Yasin Öztekin ve yeni transfer Ahmet Çalık'ı Elazığspor maçında sahaya sürmeyi tercih etti. Stoperde Ahmet Çalık'ın yanında Lionel Carole'e görev veren Hollandalı çalıştıcı, sağ bekte Sabri Sarıoğlu, sol bekte ise Martin Linnes'e güvendi.



Wesley Sneijder ve bir başka yeni transfer Garry Rodrigues'i yedek kulübesine alan Riekerink, kart cezası nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayan Bruma'yı ilk 11'e aldı.



Aynı zamanda Konyaspor maçında kırık parmakla oynayan Fernando Muslera kadroya alınmazken, kale diz sakatlığının devam etmesine rağmen Cenk Gönen'e emanet edildi.



Galatasaray'ın 11'i: Cenk, Sabri, Ahmet Çalık, Carole, Linnes, Selçuk, Josue, Bruma, Yasin, Podolski, Eren Derdiyok



Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan Şen, Sneijder, Rodrigues, Berk, Kerem, Soner, Birhan.



