Rent Müzikali

Türkiye'nin genç ve dinamik müzikal topluluğu "Journey to Broadway" Pulitzer ve Tony ödüllü "RENT" müzikalini 2017 yılında Türkiye'de Türkçe sergiliyor.

Rent Müzikali

Türkiye'nin genç ve dinamik müzikal topluluğu "Journey to Broadway" Pulitzer ve Tony ödüllü "RENT" müzikalini 2017 yılında Türkiye'de Türkçe sergiliyor.

"RENT" ruhlarını para uğruna satmayı reddeden New York'lu sanatçıların yaşamla mücadele ederken geçirdikleri koca bir seneyi anlatır. Puccini'nin "La Bohème" operasından esinlenerek yaratılan "RENT" evrensel konuların günümüze adapte edildiği bir rock müzikalidir.

Zor günlerde birlik ve beraberliğin önemini en içten duygularla anlatan bu ebedi dostluk ve yaratıcılık şöleni, bize hayatımızı gerçekten önemli olan tek şeyle ölçmemizi hatırlatıyor.

Metin, Söz ve Müzik: Jonathan Larson

Yönetmen: Onur Turan

Müzik Direktörü: Çelik Kasapoğlu

Proje Koordinatörü: Malik Derin Küçümen

Genel Koordinatör: Oben Özkal

Oyuncular: Alper Aksoy, Doğancan Turhan, Ekin Tunçeli, İlayda Türbedar, Lara Narin, Malik Derin Küçümen, Mert Eryiğit, Metin Bahtiyar, Nilüfer Özkan, Oben Özkal, Ozan Etuzsoy, Özge Çeçen, Özlem Solmaz, Pelin Tatlıcı, Simge Beşiz, Tuğçe Ceylan, Umut Durmuş, Zihni Deniz Küçümen

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.

Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : RENT Müzikali

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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