Türkiye'nin genç ve dinamik müzikal topluluğu "Journey to Broadway" Pulitzer ve Tony ödüllü "RENT" müzikalini 2017 yılında Türkiye'de Türkçe sergiliyor.



"RENT" ruhlarını para uğruna satmayı reddeden New York'lu sanatçıların yaşamla mücadele ederken geçirdikleri koca bir seneyi anlatır. Puccini'nin "La Bohème" operasından esinlenerek yaratılan "RENT" evrensel konuların günümüze adapte edildiği bir rock müzikalidir.



Zor günlerde birlik ve beraberliğin önemini en içten duygularla anlatan bu ebedi dostluk ve yaratıcılık şöleni, bize hayatımızı gerçekten önemli olan tek şeyle ölçmemizi hatırlatıyor.



Metin, Söz ve Müzik: Jonathan Larson



Yönetmen: Onur Turan



Müzik Direktörü: Çelik Kasapoğlu



Proje Koordinatörü: Malik Derin Küçümen



Genel Koordinatör: Oben Özkal



Oyuncular: Alper Aksoy, Doğancan Turhan, Ekin Tunçeli, İlayda Türbedar, Lara Narin, Malik Derin Küçümen, Mert Eryiğit, Metin Bahtiyar, Nilüfer Özkan, Oben Özkal, Ozan Etuzsoy, Özge Çeçen, Özlem Solmaz, Pelin Tatlıcı, Simge Beşiz, Tuğçe Ceylan, Umut Durmuş, Zihni Deniz Küçümen



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gazanfer Özcan S.



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00



Kategori : RENT Müzikali



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır