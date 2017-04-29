Renan Bilek - Aranjmanlar
Renan Bilek Aranjmanlar ile 29 Nisan'da İzmir Sanat Sahnesi'nde.
Renan Bilek Aranjmanlar ile 29 Nisan'da İzmir Sanat Sahnesi'nde...
Türkçe Sözlü Hafif Müzik"in o sevilen eski şarkılarının hikayelerini dinleyip, orjinallerini anıp, hep beraber söyleyeceğimiz 'aranjmanlar' akşamında nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. 29 Nisan Cumartesi akşamı Renan Bilek ile Kültürpark İzmir Sanat'tayız.
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : İzmir Sanat
Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Renan Bilek - Aranjmanlar
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io
Renan Bilek, Kültürpark, 26 Ağustos, 29 Nisan, Konser, İzmir, Müzik, Konak, Türk, Şarkı