Renan Bilek Aranjmanlar ile 29 Nisan'da İzmir Sanat Sahnesi'nde...



Türkçe Sözlü Hafif Müzik"in o sevilen eski şarkılarının hikayelerini dinleyip, orjinallerini anıp, hep beraber söyleyeceğimiz 'aranjmanlar' akşamında nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. 29 Nisan Cumartesi akşamı Renan Bilek ile Kültürpark İzmir Sanat'tayız.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : İzmir Sanat



Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı



Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Renan Bilek - Aranjmanlar



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır