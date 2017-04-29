Renan Bilek - Aranjmanlar

Renan Bilek Aranjmanlar ile 29 Nisan'da İzmir Sanat Sahnesi'nde.

Renan Bilek - Aranjmanlar

Renan Bilek Aranjmanlar ile 29 Nisan'da İzmir Sanat Sahnesi'nde...

Türkçe Sözlü Hafif Müzik"in o sevilen eski şarkılarının hikayelerini dinleyip, orjinallerini anıp, hep beraber söyleyeceğimiz 'aranjmanlar' akşamında nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz. 29 Nisan Cumartesi akşamı Renan Bilek ile Kültürpark İzmir Sanat'tayız.

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : İzmir Sanat

Mekan Adresi : Kültürpark 26 Ağustos Kapısı

Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Renan Bilek - Aranjmanlar

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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