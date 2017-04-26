Rektör Uzun Öğrenci ve Akademisyenlerle Bir Araya Geldi

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Kutlubey Kampüsünü gezerek, öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.



Bartın Üniversitesinin yeni Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Kutlubey Kampüsünü gezerek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bartın Üniversitesinin yeni yerleşkesini yerinde inceleyen Rektör Uzun, Mehmet Akif Ersoy Dersliği, Mimar Sinan Dersliği, Edebiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi idari binalarını gezdi. Burada öğrencilerle bir araya gelen Rektör Uzun, "Üniversitelerin varlık sebebi olan öğrencilerimiz bizim birinci önceliğimizdir. Ülkemizi geleceği gençlerimizin daha rahat ortamlarda nitelikli öğrenim almaları için elimizden geleni yapacağız" dedi.



"Üniversitemizi el birliğiyle geleceğe taşıyacağız"



Rektör Uzun, Kutlubey Kampüsünde öğrenim faaliyetlerini sürdüren Edebiyat, Fen ve Mühendislik Fakültelerinin akademik personeliyle toplantılar yaptı. Burada öğretim elemanlarının temennilerini dinleyen Uzun, "Üç bin yıllık bir tarihe, kültüre ve doğal güzelliklere sahip olan Karadeniz'in incisi Bartın'ın genç ve dinamik üniversitesinin mensubu olmaktan övünç duymalıyız. Bulunduğu kent ile bütünleşmiş, yüksek kalitede eğitim veren, gençlerimizi bilgi ile donatırken onlara araştırma ruhu aşılayan, ürettiği katma değeri Bartın ile paylaşan bir eğitim kurumu olmalıyız. Bu hedefleri sürdürülebilir kılmak için de ortak aklı harekete geçirerek tüm iç ve dış paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmalıyız" dedi. - BARTIN