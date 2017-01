Rekabet Kurulu Kararları

Rekabet Kurulu, Cengiz Holding AŞ, Limak Holding AŞ ve Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ortak kontrolünde bulunan Uluğ Enerji Dağıtım ve Perakende Satış Hizmetleri AŞ'nin tek kontrolünün Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri AŞ tarafından devralınması işlemini onayladı.



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, kontrolü Makro Market AŞ'ye ait Uyum Gıda İhtiyaç Maddeleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tüzel kişiliğine son verilerek Makro Market AŞ tüzel kişiliği altında birleşilmesi işleminin kapsamda olmadığına karar verildi.



Türkiye Garanti Bankası AŞ ile Şekerbank TAŞ arasında akdedilen "Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı Sözleşmesine" bireysel muafiyet tanınırken, Cengiz Holding AŞ, Limak Holding AŞ ve Kolin İnşaat AŞ'nin ortak kontrolündeki Uluğ Enerji AŞ'nin tek kontrolünün Limak AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.



Avnet Inc'in "technology solutions" iş kolunun Tech Data Corporation tarafından devralınması işlemini onaylayan Kurul, Netaş Telekomünikasyon AŞ'nin, OEP Turkey Tech. BV'ye ait olan belli oranda hissenin ZTE Cooperatief UA tarafından, Sojitz Hospital PPP Investment BV'nin İstanbul PPP Sağlık Yatırım AŞ'nin de belli oranda hissesini Rönesans Sağlık Yatırım AŞ'den devralmasını uygun buldu.



Çin'den KSPG Investment Co. Ltd. ile Zhejiang YinLun Machinery Co. Ltd. arasında ortak girişim şirketi kurulması işleminin izne tabi olmadığı kararlaştırıldı.