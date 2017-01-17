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Reina Saldırganı Yakalandı
17 Ocak 2017 Salı 09:37
Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta yakalandı.
Yılbaşı
gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov
İstanbul
Esenyurt
'ta yakalandı.
Kaynak:
Dunya.com
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