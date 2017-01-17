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Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı Operasyona Dair Dha'ya Özel Görüntüler

Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı Operasyona Dair Dha'ya Özel Görüntüler

Ersan SAN / İSTANBUL DHAReina katliamanı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi.

Reina Katliamını Gerçekleştiren Teröristin Yakalandığı Operasyona Dair Dha'ya Özel Görüntüler

Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Reina katliamanı gerçekleştiren teröristin yakalandığı operasyonu Doğan Haber Ajansı görüntüledi. Teröristin Esenyurt'taki adresini belirleyen polis, operasyon düğmesine bastı. Saldırgan ve yanındaki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar olağanüstü güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı. Bu sırada çevrede bulunanların gözaltına alınanlara tepki gösterdiği görüldü. Bu sırada DHA kamerası kayıttaydı.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan kişinin çıkarılması

-Vatandaşların tepki göstermesi

-Zırhlı araçlar


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