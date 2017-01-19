Recep Tayyip Erdoğan Mesire Alanı Işıklandırıldı

Kilis Belediyesi tarafından olan Recep Tayyip Erdoğan mesire alanı ışıklandırıldı.



Belediye Başkanı Kara, eski adı Resul Osman Dağı mesire alanı olan ve ismi Recep Tayyip Erdoğan mesire alanı olarak değiştirilen bölgenin ışıklandırmasının tamamlandığını ifade etti. Kara, "Kilisimize hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Enerji Bakanı Berat Albayrak ve TEDAŞ ekibine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Orman Genel Müdürlüğü ekiplerine Kilis halkı adına şükranlarımı arz ederim" dedi. - KİLİS