Ramazan'da İhtiyaç Sahipleri Yalnız Değil

Düzce Belediyesi her yıl Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak kolilerinin hazırlıkları başladı.



Düzce Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarına devam ediyor. Her yıl Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahiplerine verilen erzak kolileri için çalışmalar başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kuru gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin yer alacağı erzak kolilerinin hazırlıkları devam ediyor. Ramazan ayı öncesinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine verilecek yaklaşık 5 bin koli ile Düzce Belediyesi bu yıl da vatandaşları yalnız bırakmayacak. - DÜZCE