Rahmi Olcay Konseri
RAHMİ OLCAY KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
RAHMİ OLCAY KONSERİ etkinliği 2017-04-29 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Üsküdar
Mekan : İBB Sancaktepe Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yunus Emre Mahallesi Barbaros Caddesi No: 4 Yenidoğan-Sancaktepe
Başlangıç Saati : 29.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 22: 00: 00
Kategori : RAHMİ OLCAY KONSERİ
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io