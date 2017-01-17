Pursaklar Belediyesinden Personele Üçüncü Özel Sağlık Hizmeti

Pursaklar Belediyesi ile Doktor Bayram Öztürk Hastanesi arasında yapılan protokolle Başkan, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, çalışan personel, personelin bakmakla yükümlü olduğu eş, çocuk, anne ve babaları, sağlık hizmetlerinden indirimli bir şekilde yararlanacak.



Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye personeline Pursaklar'da hizmet veren Dr. Bayram Öztürk Hastanesinde indirimli sağlık hizmeti sağlayacak 'Sağlık Hizmeti Sunumuna İlişkin Protokol'u onaylayarak sağlık alanındaki hassasiyetini bir kez daha gösterdi. Taraflarca hazırlanan anlaşma metinlerini Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve Bayram Öztürk Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yüksel Yurttaş imzaladı.



Anlaşmaya göre Belediye Başkanı, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Pursaklar Belediyesinde çalışan bütün personel ve birinci derece yakınları, Dr. Bayram Öztürk Hastanesindeki sağlık hizmetlerinden bir yıl boyunca indirimli olarak yararlanabilecek.



İmza töreninde konuşan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Personelimizin sağlığı ve huzuru bizim için önemlidir. Bu konuda çok hassas davranıyoruz. Haziran ve Kasım aylarında da iki ayrı hastane ile protokol imzalayıp personelimizin indirimli sağlık hizmeti almasını sağladık. Böylece imzaladığımız yeni anlaşmalarla personelimiz ve birinci derece yakınlarının faydalanabileceği kurumların sayısını arttırdık. Her iki kuruma ve değerli personelimize hayırlı olsun. Sağlıklı günler diliyorum" dedi.



Belediye çalışanları TC nüfus cüzdanı ve Pursaklar Belediyesi personel kimlik kartını (Hizmet alımı ile çalışan personel ise bağlı olduğu müdürlükten resmi yazıyı) göstererek sağlık hizmetlerinden indirimli olarak faydalanabilecek.



Hastanede birçok bölüm var



Pursaklar'da hizmet veren Dr. Bayram Öztürk Hastanesinde çocuk hastalıkları, anestezi, üroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, kadın hastalıkları, göz sağlığı, KBB, fizik tedavi, göğüs hastalıkları ve ortopedi gibi çok sayıda bölümde hizmet veriliyor. - ANKARA