Pts'16 Projeleri Proje Sergisi
Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009
Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu
Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 03.05.2017 18: 00: 00
Kategori : PTS'16 Projeleri Proje Sergisi
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io