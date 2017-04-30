Pts'16 Projeleri Proje Sergisi

Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Pts'16 Projeleri Proje Sergisi

Arinkom Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Öğrenci Merkezi Fuaye Alanı isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Universitesi Salon 2009

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampusu

Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 03.05.2017 18: 00: 00

Kategori : PTS'16 Projeleri Proje Sergisi

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Eskişehir, Hayır