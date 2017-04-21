Prof. Dr. Kaplan'dan Aa'ya Veda Ziyareti

Bartın Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Anadolu Ajansı (AA) Bartın Bürosu'nu ziyaret etti.



Kaplan, 2008'de atandığı Bartın Üniversitesi Rektörlüğü görevinin sona erdiğini ve kentte veda ziyaretlerine başladığını söyledi.



Yaklaşık 8 yıl görev yaptığı Bartın'da üniversitenin gelişmesi adına 24 saat esasıyla görev yaptığını ve alınan mesafenin sevindirici olduğunu ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:



"2008 yılında 17 programda 2 bin 100 olan öğrenci sayımız, bugün 123 programda 15 bin öğrenciye yaklaşmıştır. Kutlubey Kampüsü'ndeki çalışmalar sonucunda da bazı fakültelerimizi buraya taşıdık. Üniversitemiz niceliksel gelişiminin yanında akademik performans değerlendirmelerinde de ön sıralarda yer almıştır. Göreve atanan değerli arkadaşımız Prof. Dr. Orhan Uzun ile üniversitemizi daha ilerilere taşıyacağına inanıyorum. Sizlere de görevim süresince gerek şahsıma gerekse üniversitemizin gelişmesi adına verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum."