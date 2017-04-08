Polis Teşkilatının 172'nci Kuruluş Yılı

AK Parti Mahmudiye İlçe Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Mustafa Arslan, Türk Polis Teşkilatı'nın 172'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.



Başkan Arslan mesajında, "Toplumsal güvenin sağlanması, halkın mal ve can güvenliğinin korunması için gece gündüz demeden çalışan, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun huzuruna yönelik her türlü yıkıcı faaliyete karşı koyan, bu uğurda şehit olan emniyet mensuplarımızı rahmet, gazilerimizi şükranla anıyor, görevi başında olan ve emekliye ayrılan teşkilat mensuplarına selam, sevgilerimi sunuyor, başarılı ve sağlıklı günler diliyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR