Polis Sekin'in Adı Şehit Olduğu Caddeye Verildi

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi, İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırıda şehit olan Polis Fethi Sekin'in adını şehit olduğu caddeye ve Bayraklı'da yeni yapılan bir parka verdi. Adliye yakınlarındaki bir sokağa da 'Şehit Musa Can Sokak' adının verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.



İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2017 yılı ilk oturumuna İzmir Adliyesi'ne yapılan saldırı gündem oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, oturumun başında yaptığı konuşmada İzmir Adliyesi'ne menfur saldırı gerçekleştiğini, polis memuru Fethi Sekin'in kahramanca mücadele ederek çok daha büyük olaylara, katliama neden olabilecek ve İzmir Adliyesi'nde büyük bir facia yaşanmasını engellediğini söyledi. Kocaoğlu "Kahraman polisimizi İzmir ve ülke hiçbir zaman unutmayacaktır. Onun aziz hatırası önünde her daim saygıyla, minnetle, şükranla eğilecektir. Ayrıca bir adliye görevlimiz de Musa Can şehit oldu. Tanrıdan rahmet diliyorum" dedi. Kocaoğlu'nun konuşmasından sonra iki şehit ve İstanbul Ortaköy'deki Reina saldırısından yaşamını yitiren 39 kişi için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



AK Parti Grup Başkan Vekili Bilal Doğan da saldırıyı kınadıklarını belirterek, iki şehit adını taşıyacak çok amaçlı tesis veya benzeri bir yatırım yapmayı önerdi.



CHP Grup Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, olaylardan sonraki kenetlenmenin devam etmesini istediklerini, Demokrasi ve Cumhuriyet'e sahip çıkmak gerektiğini söyledi.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Meclisi başkanlıktan gelen önergeyle olayın gerçekleştiği Adliye önündeki İslam Kerimov Caddesi'ne kahramanca teröristlerle mücadele eden ve burada şehit olan Polis Fethi Sekin'in'in adı verildi. 'Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi' kararı CHP, AK Parti ve MHP'lilerce oybirliğiyle alındı. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin Bornova yönüne doğru devamındaki 288/2 sokağa ise İslam Kerimov Caddesi adı verilmesi kararlaştırıldı. Şehit Polis Fethi Sekin Caddesi'nin güneyindeki 1586/1 sokağa ise 'Şehit Musa Can Sokak' adı verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 6 Ocak'ta İzmir Park adıyla açmaya hazırlandığı ancak Adliye saldırısı nedeniye ertelenen parkla ilgili de önemli bir karar alındı. Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi Alije İzzetbegoviç Sokak ile 286/6 sokaklar arasında kalan alanda yeni yapılan bu parka da 'Şehit Polis Fethi Sekin' adı verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.



