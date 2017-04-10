Polis Haftası Bozyazı'da Törenle Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 172. yıldönümü, Mersin'in Bozyazı ilçesinde törenle kutlandı.



Bozyazı 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törene, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Tarık Toklu, Anamur Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem Güney, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kd. Bçvş Güngör Ketboğa, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, emniyet personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Atatürk Anıtına çelenk koyan İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Türk polisinin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli ve hassas görevleri yerine getirdiğini belirterek, "Bu görevi yaparken Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, anayasa ve demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde, insan hak ve özgürlüklerini korumaya büyük önem vermektedir" dedi.



Son yıllarda yaptığı büyük atılımlar sonucu değişen dünya şartlarına ve gelişen suç çeşitleriyle mücadele usul ve esaslarına uyum sağlamada Türk polisinin büyük başarılar elde ettiğini vurgulayan Ekici, "Bunun sonucu olarak da gerek yurt içerisinde, gerekse uluslararası alanda başarılı birçok operasyona imza atmış, hatta diğer ülke polis teşkilatlarınca da bilgi ve tecrübesine başvurulur hale gelmiştir. Ülkemizde, huzur ve güvenin sağlanmasında kazanılan üstün başarı, milletimizin polisine olan haklı güvenini ve manevi desteğini bir kat daha arttırmıştır. Ancak, teşkilatımızın elde ettiği başarıdan rahatsız olan bazı karanlık güç ve çevreler olabilir. Bunların teşkilatımızı yıpratmak için fiziki saldırıları ve değişik psikolojik yöntemleri bizleri yolumuzdan alıkoyamaz. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören sona erdi.



Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan'da, gün dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, Polis Haftasını kutladı, başarılar diledi. - MERSİN