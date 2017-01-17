Polis Adaylarının Başkan Çetinkaya'yı Ziyareti

Polis Özel Harekat (PÖH) sınavlarında spor yeterlilik sınavlarında başarılı olan gençler, Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı ziyarete etti.



Spor mülakatlarına Kumluca'dan katılan 15 adaydan 13'ü ön elemeleri geçerek, sözlü mülakatlara katılma hakkı elde etti.



PÖH sınavlarına Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan gençler, kendilerine sınavlara hazırlanırken verdiği desteklerden dolayı Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya'yı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.



Başkan Çetinkaya da, özel harekatçı olmak isteyen gençlere sınav öncesi destek verdiklerini, gençlerin spor mülakatında başarılı olmalarından dolayı da büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



Polis özel harekat mensubu olmanın bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Çetinkaya, "Bu iş genellikle gönüllülük esasına göre oluyor. Bu gönüllülük esası olmasa olmaz, normal bir polislikten çok farklı ve gerçekten çok külfetli bir iş. Fizik olarak çok zor, yani vatan sevgisi, belli mukaddeslere inanmasanız o işe katlanılmaz.



Siz zor bir işe talip oldunuz, bunda da biz kurum olarak küçük de olsa bir katkı sağlamışsa bizi çok mutlu eder. Burada 15 kişilik gruptan 13 kişi sınav kazanmışsa, bu Kumluca'daki ekibin, hocaların iyi bir şekilde sizi eğittiklerinin göstergesi." dedi.