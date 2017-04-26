Play-Out Maçı Turgutlu'da Oynanacak
Manisa’yı Bölgesel Amatör Lig’de(BAL) temsil edecek olan son takım 29 Nisan Cumartesi günü belli olacak.
Manisa'yı Bölgesel Amatör Lig'de(BAL) temsil edecek olan son takım 29 Nisan Cumartesi günü belli olacak. Play-out maçında Salihli Belediyespor ve Alaşehir Belediyespor, Turgutlu'da karşı karşıya gelecek.
Manisa Süper Amatör Küme B Grubunu lider tamamlayan ve daha sonra BAL'a yükselme play-off maçlarında grubu 2. sırada tamamlayan Teknik Direktör Yusuf Sapmaz yönetimindeki Salihli Belediyespor ile BAL 9. Grupta ligi 4. sırada tamamlayan Teknik Direktör Yahya Aydın yönetimindeki Alaşehir Belediyespor, play-out maçında karşı karşıya gelecek.
Cumartesi günü Turgutlu 7 Eylül Stadında oynanacak olan ve saat 15.30'da başlayacak olan karşılaşmada Salihli Belediyespor BAL'a çıkmak, Alaşehir Belediyespor ise BAL'dan düşmemek için mücadele edecek. - MANİSA