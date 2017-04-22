Piyasaları "Helikopter Para" Kurtarabilir Mi?

Piyasalar son 1 yılda sıfır faiz politikasını duymaya alıştı. Son birkaç aydır ise 'negatif faiz' gündemi meşgul ediyor. Ancak artık ikisi de merkez bankalarının istediği sonucu yaratmıyor gibi gözüküyor.



Sıfır faiz ekonomileri canlandırmakta yeterli etkiyi yaratmazken, negatif faiz oranları bankacılık sisteminde karları aşağı çektiği için yarardan çok zarar getireceği endişesi yaratıyor. Ama merkez bankalarının talebi canlandırma ve enflasyon yaratma hedeflerini bir kenara bırakmaya niyetleri yok.



Uzmanlara göre politika yapıcıların bir sonraki hedefi Nobelli ekonomist Milton Friedman tarafından ortaya atılan 'helikopterle para dağıtmak' yani bir başka deyişle insanların para harcamasını sağlayacak teşvikler vermek.



Helikopter para fikrini geçtiğimiz günlerde ortaya atan bir ülke de Japonya oldu. Japonya Maliye Bakanı Taro Aso ülkede halen zayıf kalan ekonomik aktivitenin gündeme getirdiği 'helikopter para' konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Aso, helikopterden para dağıtma veya kamuya doğrudan finansman sağlama planlarının olmadığını söyledi.



Aso, "Bu tür fikirler çeşitli sorunlar ortaya çıkarır. Bunların başında da BoJ(Bank of Japan)'un bağımsızlığının ve para politikasına piyasa güveninin zedelenmesi gelir." dedi.



Aso ayrıca bunun zararlı bir enflasyona neden olabileceğini belirterek "Böyle bir şeye izin vermeyiz" dedi.



Ekonomistler, negatif faiz uygulayan ve varlık alımlarını azaltmadan sürdüren BoJ için bir sonraki seçeneği "helikopter para" olarak değerlendiriyor. Peki "helikopter para" tam olarak ne demek?



Negatif faiz oluşumunun bankaların zarar etmesine yol açtığı, sıfır faiz uygulamasının ise ekonomileri yeterince canlandırmaması sebebiyle, ortaya atılan bu fikri Friedman zamanında şu sözlerle açıklıyor:









Bir helikopter geldiğini ve gökten 1.000 dolarlık banknotlar saçmaya başladığını farz edin.











"Cennetten gelecek" paralar olarak da bilinen uygulamayla devlet para basarak doğrudan hanehalkı/tüketicilere dağıtıyor. Ekonomi literatüründe, "saf maliye politikası" olarak da tanımlanan bu uygulama ile insanların para harcamasını sağlamak, talebi, üretimi ve istihdamı artırmak hedefleniyor.