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Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 651,08 puan artışla 82.362,77 puandan kapandı.

Piyasalarda Gün Sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 651,08 puan artışla 82.362,77 puandan kapandı.


BIST 100 endeksi güne 391,71 puan ve yüzde 0,48'lik yükselişle 82.103,40 puandan başladı ve günün ilk yarısındaki sürekli müzayede bölümünü 153,71 puan ve yüzde 0,19 değer kazanarak 81.865,40 puandan kapattı. Gün içinde en düşük 81.657,11 puanı, en yüksek 82.540,91 puanı gören endeks, günü yüzde 0,80 yükselişle 82.362,77 puandan tamamladı.


Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,29, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 1,40 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 761,13 puan ve yüzde 0,76 artarak 100.375,38 puandan kapandı. İşlem gören 500 hisse senedinin 227'si prim yaptı, 120'si geriledi.


Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank, Halkbank ve Afyon Çimento bugün en çok işlem gören hisse senetleri oldu.


Altının onsu 1.213,70 dolar


Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 1.213,70 dolardan işlem görüyor.


Borsa İstanbul Altın Piyasası endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,79 değer kazanırken, altının kilogramı kapanışta 146 bin lira oldu.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 3,7799 lira, satışta 3,7951 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 3,7589 lira, satışta 3,7740 lira olarak belirlemişti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 11 Temmuz 2018 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 11,05'ten, bileşik getirisi de yüzde 11,36'dan gerçekleşti.


Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem hacmi 1 milyar 215 milyon 790 bin 884,27 lira, Repo-Ters Repo Pazarı'nda ise toplam işlem hacmi 8 milyar 699 milyon 546 bin lira oldu. Repo-Ters Repo Pazarı'nda 1 gecelik işlemlerde faiz ortalama yüzde 9,42 olarak gerçekleşti.


Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0696, sterlin/dolar paritesi 1,2385, dolar/yen paritesi de 113,10 düzeyinde seyrediyor.


Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 56,40 dolardan işlem görüyor.

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