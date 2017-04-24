Pitbull Kediye Saldırdı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde pitbull cinsi köpek önce çocuklara, daha sonra ise bir kediye saldırdı. Vatandaşlar kediyi köpeğin ağzından zor kurtardı.



Olay, Akçakoca ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Pitbull cinsi bir köpe, okuldan çıkan çocuklara saldırdı. Mahalle sakinleri olaya hemen müdahale ederken, köpek daha sonra bir kediye saldırdı. Kedi, sahibi tarafından zorlukla yaralı olarak kurtarıldı. Belediyeye haber verilmesi üzerine bir ekip gelerek köpeğe müdahale etti. Köpek uyuşturucu iğne ile uyutularak barınağa götürüldü. - DÜZCE