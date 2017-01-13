Pınar Karşıyaka'nın Yeni Salon Projesi

Spor Toto Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın maçlarını oynayacağı daha büyük kapasiteli bir salonun yapımı için hazırlanan projeye hız verildiği belirtildi.



Kulübün basketbol şube başkanı Turgay Büyükkarcı, yaptığı açıklamada projesi 2 yıl önce çizilen 10 bin seyirci kapasiteli salon için düğmeye basıldığını bildirdi.



Mavişehir'deki mevcut salonun kapasite olarak ihtiyacı karşılayamadığını ifade eden Büyükkarcı, şunları kaydetti:



"Pınar Karşıyaka'nın gelecek 25-30 yılına güzel adımlar atmasına yardımcı olacak bu büyük proje için kolları sıvadık. Projesini 2 yıl önce çizdirdiğimiz salon için ilk adımlarımızı attığımızı söyleyebilirim. Taraftarımızın daha modern şartlarda, daha büyük bir keyifle maç seyredeceği bu büyük proje için girişimlerimiz hızlandı."



Büyükkarcı, projenin Karşıyaka'daki stat projesinde olduğu gibi çekişme içinde değil uzlaşı içinde yapılması için de çalışacaklarını ifade etti.