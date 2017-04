Personel Tiyatrosu Büyüledi

Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu Adalet Ağaoğlu'nun yazdığı Erkan Altay'ın yönetmenliğini üstlendiği Kozalar adlı oyunu sergiledi.



Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda sergilenen Kozalar tiyatro oyununda rol alan Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Orhon, İdari Personel Kezban Koçak ve Öğrenci Şeyma Çifçi performanslarıyla büyük beğeni topladı.



Personel Tiyatrosu'nun Antalya'da alternatif tiyatro eksikliğini büyük ölçüde kapattığını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Personel Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Altay, "Her geçen gün repertuarımıza yeni eserler ekliyoruz. Önümüzdeki günlerde Dario Fo'nun yazdığı 'Her Hırsız Haydut Değildir' adlı Çift Anahtarlı Fars Oyununu sahnelemek üzere çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz" dedi.



Kurulduğu günden bu yana her geçen gün çıtalarını yükselttiklerini belirten Altay, bu yıl ekibin tamamını yenilediklerini, yeni yüzlerin aktifliği ve heyecanı ile keyifli geçen provaların ardından ikinci oyunla çok yakında yeniden sahnede olacaklarını belirtti. - ANTALYA