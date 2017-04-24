Pepee
Çocukların sevgilisi Pepee, 25 Nisan'da Trabzon KTÜ AKM Salonu'nda çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Çocukların sevgilisi Pepee, 25 Nisan'da Trabzon KTÜ AKM Salonu'nda çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.
Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.
Detaylar :
İl : Trabzon
İlce : Merkez
Mekan : KTÜ AKM Salonu
Mekan Adresi : PK 61080
Başlangıç Saati : 25.04.2017 13: 30: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Pepee
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io