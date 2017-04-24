Çocukların sevgilisi Pepee, 25 Nisan'da Trabzon KTÜ AKM Salonu'nda çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.



Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.



Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.



Detaylar :



İl : Trabzon



İlce : Merkez



Mekan : KTÜ AKM Salonu



Mekan Adresi : PK 61080



Başlangıç Saati : 25.04.2017 13: 30: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Pepee



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır