Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 25 Nisan'da Trabzon KTÜ AKM Salonu'nda çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 25 Nisan'da Trabzon KTÜ AKM Salonu'nda çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor. 

Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.

Detaylar :

İl : Trabzon

İlce : Merkez

Mekan : KTÜ AKM Salonu

Mekan Adresi : PK 61080

Başlangıç Saati : 25.04.2017 13: 30: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Pepee

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti, 25 Nisan, Trabzon, Türkiye, Türk, Pepe, Akm, Ktü