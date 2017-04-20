Pembe Köşk 23 Nisan'a Özel Ziyarete Açılacak

Pembe Köşk olarak bilinen İsmet İnönü Evi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ücretsiz olarak öğrenciler ve vatandaşlarca ziyaret edilebilecek.



İnönü Vakfından yapılan yazılı açıklamada, Pembe Köşk'ün yılda iki defa ziyarete açıldığı ve her seferinde farklı konuların işlendiği belirtildi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 22 Nisan-28 Mayıs 2017 tarihleri arasında ziyarete açılacak Pembe Köşk'te bu dönem "İsmet İnönü'nün Günlük Yaşantısından Kesitler" konulu belge ve obje sergisinin yer alacağı bildirildi.



Sergide İsmet İnönü'nün aile hayatına ilişkin detaylara yer verilecek ve 1919'dan 1973'e kadar tuttuğu notlar sergilenecek.



İnönü'nün eşi ve çocuklarıyla iletişiminden, sağlığından, sanata ve spora merakından örneklerin sunulacağı sergi, 22 Nisan Cumartesi gününden itibaren her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.