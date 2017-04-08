Pazaryeri Belediyesi Personeline Eğitim

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İŞKUR Bilecik İl Müdürlüğü tarafından belediye personeline eğitim verildi.



Yapılan eğitime Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katılarak, İŞKUR yetkilileriyle istişarede bulundu. Burada açıklama yapan Başkan Yalçın, İŞKUR'un verdiği eğitimin personellerin verimliliğinin daha da arttığını söyleyerek, "Bu eğitimler hem bizler hem de çalışanlarımız iyi oluyor. İŞKUR Bilecik İl Müdürlüğü tarafından ilçemizde ara ara bu tür eğitim programları uygulanıyor" dedi. - BİLECİK