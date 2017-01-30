Paü'de Bıçaksız Beyin Tümörü Ameliyatları

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feridun Acar, PAÜ'nün bıçaksız beyin tümörü ameliyatları uygulayabilen tek merkez durumunda olduğunu bildirdi.



PAÜ'den yapılan yazılı açıklamada, "Gamma Knife"ın ışınla hastalıklı beyin alanına etki eden bir yöntem olduğu, 192 gamma ışını kaynağından çıkan ışın demetlerinin hastalıklı bölgede odaklanıp çevresindeki sağlıklı beyin dokusuna zarar vermeden, hastalıklı dokunun yüksek doz radyasyonla tedavi edildiği belirtildi.



Gamma Knife ışın cerrahisi tedavisinin yaşı nedeniyle cerrahiye bağlı yan etkilerin yüksek olabileceği hastalarda önerilen bir tedavi yöntemi olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İşlem sırasında genel anestezi ihtiyacı duyulmaktadır. Bunun dışında saçlı deride ve kafada yara oluşmuyor. Saçlar kesilmiyor ve tedavi sonrasında dökülmüyor. Bu yöntem, kafatasının açılmasını gerektirmediği için açık cerrahi girişimlerde ortaya çıkabilecek olan kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluşmamakta, hastanede yatışı gerektirmediği için buna bağlı ortaya çıkabilecek problemler de görülmemektedir. Gamma Knife tedavisi hastalığın durumuna göre 15-20 dakika veya 2-3 saat sürebiliyor. Üstelik hastalar aynı gün içinde evlerine dönebiliyor."



PAÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Acar, "Şu anda dünyada 300'ün üzerinde Gamma Knife merkezi var. Türkiye'de ise son olarak PAÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Gamma Knife Ünitesi'nin de katılımıyla toplam 7 merkez hizmet veriyor. PAÜ Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, böylece Ege Bölgesi'nde bıçaksız beyin tümörü ameliyatları uygulayabilen tek merkez durumunda." dedi.