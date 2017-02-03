Pasinler'de 44 Kaçak Yakalandı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde jandarma ve polisin ortaklaşa yaptıkları yol uygulamasında, Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan 44 kaçak yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerince ilçe girişinde yapılan yol uygulaması esnasında Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu, yasadışı yollardan ülkemize giren ve Avrupa'ya gitmeye çalışan 44 kaçak yakalandı.



Olayla ilgili jandarma ve emniyet yetkililerince tahkikat başlatıldı. - ERZURUM