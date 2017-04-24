Parkinson hastalığını nakış yaparak yendi



BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, emekli öğretmen Güner Özgenlik, 7 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığını panc nakışı ile yendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı panc nakışı kursuna katılın 60 yaşındaki 3 çocuk annesi Güner Özgenlik, arkadaşları ile uyum içinde çalıştığını ve Parkinson hastalığını beyninde yendiğini söyledi.

Burhaniye de emekli ilkokul öğretmeni Güner Özgenlik, hastalığı yenmek için panc nakışı yapmaya başladı. 4 yıldan bu yana Keziban Kiraz'ın öğretmenliğini yaptığı kursa katılan Özgenlik, birbirinden güzel eserler üretirken, hastalığı da büyük ölçüde yendi.

Yaşadığı bir kaygı nedeniyle hastalığa yakalandığını anlatan Güner Özgenlik," 2010 yılında bu hastalıkla tanıştım. O zaman çocuklarım uzaktaydı. Kaygı yaşamıştım. Acaba ne olacak bu gün akşam ne haber alacağım diye. Ama, daha sonra hastalıkla savaşmanın yolunu buldum. Bu hastalığı yenmeye karar verdim. Beynimde bitirdim. Dedim ki ben bu hastalığı yenerim. Ben Parkinson ile savaşa girdikten sonra 4.yılında hücrelerim dopamin üreten hücrelerim yenilenmeye başladı. Bunu arkadaşlara borçluyum. Çünkü arkadaşlarımla birlikte olunca çok mutlu oluyorum. Dopamin benim kaybettiğim hücrelerim. Dopamin mutluluk hormonu biliyorsunuz. Hoca hanımla karşılaşınca dünyam değişti. Çünkü bu işi yapabileceğimi o söyledi bana . Ben arkadaşlarımla birlikteyken gerçekten çok mutlu oluyorum. Yapamayacağım hiçbir şey yok. Yapacağım ve Parkinson'u yeneceğim" dedi. Kurs Öğretmeni Keziban Kiraz d,"Arkadaşların buraya ilgisi büyük. Birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Uyum içinde bir kursumuz var. Üretiyorlar. Hocamızın Parkinson rahatsızlığı var. Ona çok iyi geliyor. Çok güzel işler yapıyor. Uyum içinde çalışıyoruz" dedi.