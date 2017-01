Tamer Can Erkan'ın yönettiği "Parçacıklar" tiyatro oyunu, 5 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



"Çok net yasaların boyunduruğu altında serseri mayın gibi rastgele oraya buraya fırlatılmış küçücük parçacıklarız."



Sahnelendiği her ülkede büyük beğeni kazanan "Parçacıklar"'ın Pürtelaş yapımında bol ödüllü oyuncular Damla Sönmez ve Deniz Karaoğlu rol alıyor; oyunu Tamer Can Erkan yönetiyor.



Kuantum fizikçisi Marianne ile organik bal üretimi ile ilgilenen Roland'ın bir partide tanışmasıyla birlikte uzay-zamanı aşan bir serüven başlamış olur. Bu ilişkinin sonsuz olasılıklarını ve yapılan herhangi bir seçimin kaderi nasıl etkilediğini deneyimlediğimiz, paralel evrenler arasında etkileyici bir gezintiye çıkarız. Nick Payne'in Parçacıklar'ı kuantum fiziği, sicim kuramı, çoklu evrenler teorisi gibi çığır açıcı bilimsel konuların ışığında, özgür irade, kader ve aşk üzerine bir oyun.



Oynayanlar: Damla Sönmez, Deniz Karaoğlu



Yöneten: Tamer Can Erkan



Genel Sanat Yönetmeni: Serdar Biliş