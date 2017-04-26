Panathinaikos'ta Sıra Dışı Mağlubiyet Cezası

THY Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'ye elenen Panathinaikos Superfoods'un başkanı Dimitris Yannakopoulos, ceza olarak takımı Atina'ya kara yoluyla gönderme kararı aldı.



Yunan ekibinin basın departmanından Apostolos Liogkas'ın AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye karşı seriyi 3-0 kaybederek turnuvaya veda eden Panathinaikos Superfoods kafilesinin uçak biletlerinin iptal edildiğini bildirdi.



Kafilenin sabah saatlerindeki uçuş için havalimanına gitmediği ifade edildi.



Böylece kafilenin, İstanbul-Atina arasındaki yaklaşık 12 saat süren bin 95 kilometrelik mesafeyi kara yoluyla gerçekleştirmesi bekleniyor.



Öte yandan Yunan spor gazetesi Contra, takımdaki 5 ABD'li basketbolcunun cezaya itiraz ettikleri ve masraflarını kendileri karşılayarak uçakla gitmek istediklerini öne sürdü.