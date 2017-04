Grimm kardeşlerin (Jacob Grimm 1785–1863 ve Wilhelm Grimm 1786–1859) en bilinen eseri olan Pamuk Prenses ve Yedi cüceler, 18 yüzyılda yazılmasının vermiş olduğu pedagojik hatalardan ayıklanmış ve Oktay Şenol tarafından günümüze uyarlanmıştır.



Dünyaca ünlü bu muhteşem masal şimdi Tiyatro Alkış farkıyla günümüze uyarlandı. Çocuğunuza defalarca okuduğunuz bu masalı yakından görmek istemez misiniz? Güzeller güzeli Pamuk Prenses'i, sevimli yedi cüceleri, yakışıklı prensi, kötü kalpli cadıyı ve tabii ki şaşırtıcı sihirli aynayı…



Kötü kalpli ve güzelliğine düşkün kraliçe, sihirli aynasına her gün ülkenin en güzel kadınını sorar. Bir gün ayna, Pamuk Prenses'in kendisinden daha güzel olduğunu söyleyince sinirlenir ve Pamuk Prenses'i ülkeden uzaklaştırması için sarayın komutanı Kato'ya emir verir. Yolda Pamuk Prenses'in yaptığı iyiliklerden etkilenen Kato, kraliçenin emrinin aksine Pamuk Prenses'i sınıra yakın bir yere bırakır ve kaçar. Ormanda Kato'yu aramayan Pamuk Prenses, yedi cücelerin eviyle karşılaşır. Kraliçe ülkenin en güzel kadını olmanın tadını çıkarırken, ayna bir aksilik olduğunu fark eder ve kraliçeyi uyarır. Kraliçe, yaşlı kadın kılığına girerek Pamuk Prenses'e zehirli elma ikram eder. Artık Pamuk Prenses'in uyanması için tek bir şansı vardır "O'nu yürekten seven birinin öpücüğü".



"Çocuklarınızın psikolojisine göre uyarlanmış bu oyun, sizleri hem eğlenceye hem de masalların gizemli dünyasına çağırıyor. Kaçırmayın!"





Süre: 60 dk





Yaş Sınırı: 3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Dekor: Emre PAKTAŞ





Koreografi: Selin ZEYLİ





Kostüm: Kulis Kostüm





Müzik: Oktay ŞENOL





Oyuncular: Burcu ŞENOL, Sibel AKYÜZ, Eray Karadeniz, Mustafa ÇAMLI, Ali Bahadır BAHAR, Reyhan ŞENKULAK, Cansu ÖZKAN





Yapım: Tiyatro Alkış – Okay ŞENOL





Yöneten: Oktay ŞENOL





Web Sitesi: http://www.tiyatroalkis.com



3 yaş ve üzeri seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi



Mekan Adresi : Bayar Cad. Buket Sok. No: 20/1 Kozzy AVM. Kat: 2



Başlangıç Saati : 15.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 15: 00: 00



Kategori : Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır